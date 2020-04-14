«МСП Банк» начал реализацию программы льготного кредитования, которая рассчитана на ближайшие полгода. Банк выдает кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам организаций, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса. Об этом сообщил председатель правления АО «МСП Банк» Дмитрий Голованов. Он рассказал, что на такой кредит могут рассчитывать предприниматели, которые работают больше года, зарегистрированы в реестре МСП и работают в отраслях, пострадавших от коронавируса.

Сумма кредита зависит от МРОТа, установленного в регионе, а также от количества сотрудников на предприятии. Эта сумма должна позволить организациям выплачивать зарплату на протяжении ближайших 6 месяцев.

Также для поддержки бизнеса банками начали применяться такие меры как:

⁃ реструктуризация текущих кредитов и кредитные каникулы на 6 месяцев,

⁃ выдача кредитов на трехлетнюю оборотную деятельность, которые позволят организациям поддерживать текущую деятельность,

⁃ выдача кредитов на компенсацию роста валютного курса, в особенности для инвестиционных проектов.