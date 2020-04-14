На воздухоразделительной станции г. Юрга в месяц получают 150 тонн медицинского кислорода. Им снабжают больницы Кузбасса и соседних регионов. Особенно это актуально в период пандемии коронавируса. При необходимости на заводе могут увеличить производительность до 500 тонн. Тему продолжит Арина Мерлова.

Пультовая. Отсюда машинист воздухоразделительной установки следит за технологическим циклом. Процесс абсолютно автоматизированный. Главное — контроль.

Идеальный медицинский кислород — голубого цвета. Запаха не имеет. За основу берут атмосферный воздух. После сжатия, очистки, осушки он становится жидким. Температура — минус 156 градусов. Но и это не конечный продукт. Еще несколько стадий и обязательная проверка качества в лаборатории. Процесс трудоёмкий, а производство непрерывное. В месяц на заводе изготавливают 150 тонн кислорода. При необходимости могут и 500.

Три станции. В смену работают шесть человек. Завод снабжает кислородом все медицинские учреждения региона. Доставляют и в соседние регионы. Это особенно актуально сейчас, в период пандемии. «О два» жизненно необходим. Чаще всего его используют в лечении острой дыхательной недостаточности. На юргинском предприятии осознают всю серьёзность ситуации. Поэтому готовы к любым поворотам.

Автор: Арина Мерлова