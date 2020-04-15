Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Ленинск-Кузнецкий проконтролировал подготовку к капитальному ремонту гимназии № 18 и работу учреждения в режиме дистанционного образования.

Гимназия будет реконструирована в рамках программы «Моя новая школа», которая начала действовать в Кузбассе в 2019 году. В прошлом году по программе были отремонтированы 12 школ. По данным Министерства строительства Кузбасса, проект капитального ремонта гимназии уже готов, строители приступят к работе в июне. На ремонт планируется направить 143,9 млн рублей, еще 107 млн рублей пойдут на оснащение – мебель, оборудование. Это будет первый капитальный ремонт гимназии с момента постройки в 1967 году.

Сергей Цивилев встретился с педагогами гимназии и принял участие в онлайн-уроке. «Важно, что дети продолжают учиться. Онлайн-уроки организованы хорошо. Учителя активно поддерживают связь с детьми, используют несколько площадок для проведения уроков», – сказал губернатор.

В настоящее время в гимназии обучаются 980 детей. Все перешли на дистанционное обучение. Для занятий в начальных классах задействованы площадки «Учи.ру», «ЯКласс» и «Электронная школа 2.0». Для уроков с 5 по 11 классы – «Открытая школа», «Российская электронная школа». Для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ – «Сдам ГИА: Решу ОГЭ», а также другие платформы.

Основной идеей дизайн-проекта стала открытая книга как источник знаний. Педагоги, школьники и родители участвовали в подготовке проекта капремонта гимназии. Идеи, предложенные на гимназическом конкурсе дизайн-проектов, нашли свое отражение в рабочем проекте. Например, проектировщики включили в планы предложение учащихся 10 технологического класса создать в гимназии кабинет профориентации. Планируется воплотить в жизнь идею о создании стрелкового тира, предложенную командиром отряда юнармейцев гимназии Егором Роот (9 класс).

Помимо капитального ремонта здания проект предполагает благоустройство, озеленение и освещение территории, устройство футбольного поля с покрытием из искусственного газона, современной площадки для воркаута, баскетбольной, волейбольной и игровой площадок, площадки для изучения правил дорожного движения. Предусмотрена замена технологического оборудования с учетом требований цифровой школы: цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, географии.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.