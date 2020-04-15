Губернатор Кузбасса Серей Цивилев поручил ускорить запуск пятой в регионе лаборатории для тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Лаборатория будет открыта в Областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

«Сейчас весь Кузбасс пристально следит за геройским трудом наших медицинских работников. Вы на передовой борьбы с опасной инфекцией, вся нагрузка падает на вас. Небольшое по сравнению с соседними регионами количество зараженных коронавирусом и благополучное выздоровление кузбассовцев – это заслуга врачей. Я вами искренне горжусь. Работаем вместе, одной командой», – сказал Сергей Цивилев во время посещения Центра охраны здоровья шахтеров.

Губернатор Кузбасса проверил готовность центра к работе в условиях профилактики коронавируса и поручил ответственным организациям оказать лаборатории максимальное содействие, чтобы ускорить запуск. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» уже завтра проверят готовность лаборатории к работе. Планируется, что лаборатория сможет проводить 150 тестов на коронавирус в сутки, в ней будут работать три врача и пять лаборантов.

Напомним, с конца марта в Кузбассе отменены плановые госпитализации, прием врачей, диспансеризация, профилактические осмотры. Исключение сделано только для пациентов с социально-значимыми и опасными для жизни и здоровья заболеваниями. Центр охраны здоровья шахтеров перешел на онлайн-консультации – губернатору показали, как в условиях коронавирусной инфекции врачи оказывают помощь пациентам. При помощи специальной онлайн-платформы лечащие и дежурные врачи связываются с пациентами в режиме онлайн.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.