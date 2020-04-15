Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил главе Ленинска-Кузнецкого Константину Тихонову знак «Город трудовой доблести и воинской славы».

Город стал шестым в Кузбассе, удостоенным этого звания, и получит 25 млн рублей на развитие. Сергей Цивилев уточнил, что жители сами решат, на благоустройство каких объектов направить средства.

Так, на эти средства возможно провести реконструкцию сквера Центрального дворца культуры. В сквере расположены памятные объекты. Например, мемориал шахтерам шахты «Журинка» погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присваивается городским округам Кузбасса, на территориях которых в годы Великой Отечественной войны работники предприятий, организаций и учреждений проявили упорство и самоотверженность в труде, а мобилизованные в армию продемонстрировали примеры исключительного мужества и героизма.

«Наша общая задача – развивать регион и делать жизнь людей лучше. Уверен, Ленинск-Кузнецкий не подведет, и точно так же, как в военные годы, сможет нарастить свои производственные мощности», – сказал губернатор.

В 1941 году 4 558 жителей Ленинска-Кузнецкого находились на военной службе, в годы войны на фронт ушли еще 18 760 человек. Свыше 12 тысяч горожан, принимавших участие в боевых действиях, награждены орденами и медалями, 11 – удостоены звания Героя Советского Союза. За ударный труд более 500 ленинск-кузнечан награждены государственными наградами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.