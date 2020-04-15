Готовимся к росту числа инфицированных коронавирусом в области или пытаемся ограничить число завозных случаев и семейного заражения? А еще, чем и как лечат уже заболевших в условиях отсутствия специально разработанных лекарств и вакцин?
«Акценты»: самая последняя информация о COVID–19 в Кузбассе от главного врача Кемеровской областной инфекционной больницы Светланы Кудашевой.
Смотрите сегодня, 15 апреля, в прямом эфире в 18:00 на ОТР (9 кнопка).
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