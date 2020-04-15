Об этом Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал Анзор Музаев, врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Формат и сроки проведения

Онлайн ЕГЭ и ОГЭ проводить не будут. Пока этот вариант даже не рассматривается. Сейчас предварительная дата сдачи экзаменов – 8 июня, но окончательное решение будет принято после майских праздников с учётом рекомендаций специалистов в связи с эпидемиологической обстановкой.

— Мы выслушаем все рекомендации, в том числе от оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, и примем решение. Самое главное для нас – здоровье детей и педагогов, — сообщил Анзор Музаев.

Дистанционная подготовка

Пока действует режим самоизоляции, школьники вынуждены готовиться, а преподаватели помогать в подготовке, дистанционно. Это новый, непривычный формат. Поэтому руководители предметных комиссий разработали методички по подготовке к экзаменам по каждому предмету в помощь школьникам и педагогам. Все материалы уже доступны на сайте Федерального института педагогических измерений в текстовом и видео формате.