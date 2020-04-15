Глава федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман рассказал о том, что для бизнеса сейчас предоставляются такие меры поддержки, о которых раньше говорить не приходилось. Он назвал некоторые из них, а также обозначил ключевые моменты, которые будут влиять на малое и среднее предпринимательство. В частности о важности сохранения для таких предприятий заказов от крупного бизнеса, как основного заказчика МСП.

Из-за новых обстоятельств на рынке для малых и средних предприятий обеспечат следующие условия: компании не будут штрафовать за задержку поставок товаров, работ и услуг, а также предоставят 30% аванс на тендерах для исполнения контракта.

Отдельно Браверман остановился на поддержке со стороны банков. Сейчас кредитные организации уже предоставляют беспроцентные кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса, чтобы они выплачивали зарплаты сотрудникам. По словам Бравермана, банковская система готова к таким инструментам: механизмы разработаны, апробированы и активно внедряются на практике.

Сегодня компании могут получить кредит на определенную сумму, исходя из простой формулы: 6 минимальных размеров оплаты труда, умноженные на количество работников. Подобных соглашений уже заключено на 500 млн рублей и эта цифра будет расти. К программе присоединились профильный «МСП Банк», Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк.

Важно, что предприятия малого и среднего бизнеса, получившие такие кредиты, смогут выплачивать их в течение долгого времени и по частям. В «МСП Банке» уже заключили ряд соглашений, которые позволят бизнесу сохранить 2 500 рабочих мест. К подобным соглашениям готовы и другие крупные банки, как государственные, так и коммерческие.