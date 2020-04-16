Сергей Цивилев 16 апреля обратится к жителям региона по поводу ситуации с коронавирусом.

Смотрите выступление губернатора на телеканале «Кузбасс 1 HD» (21 канал в кабельных сетях) в 18:00, 19:00 и 20:00, на телеканале ОТР — в 18:20.

Напомним также, на нашем телеканале продолжается цикл прямых эфиров со специалистами разных сфер, обсуждающих влияние коронавирусной инфекции на жизнь региона. Сегодня в 18:00 на ОТР рассмотрим тему: «Коронавирус. Как не остаться без помощи одиноким и престарелым?»

Звоните по телефону прямого эфира: 8 (3842) 54-00-36.