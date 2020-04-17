Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в интервью Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал, почему цены на топливо в 2020 году на внутрироссийском рынке не станут вырасти.

Министерство энергетики ежедневно следит за ситуацией на мировом и внутрироссийском рынке. Потребление топлива — важнейший маркер экономической активности в мире, в стране и в конкретном регионе. Во время пандемии экономическая активность снизилась повсюду.

Снизился спрос

После введения режима самоизоляции снизилась мобильность населения. В России уже в конце марта спрос на автомобильный бензин в разных регионах упал от 35 % до 50 %. Спрос на дизельное топливо тоже уменьшился, хоть и не настолько: дизель используют грузовики в коммерческих перевозках. В два раза снизилось потребление керосина в связи с сокращением авиасообщения. Потенциал НПЗ с большим запасом перекрывает этот сниженный спрос.

«Люди стали меньше ездить, авиаперелёты сократились — причины снижения понятны. Потребление газа упало на 5-10%: отчасти это связано с тёплой зимой, отчасти — со снижением потребностей промышленности и малого бизнеса», — пояснил Павел Сорокин, заместитель министра энергетики РФ.

Упала цена сырья

Кроме того, упала стоимость сырья. В «тучные» времена, когда нефть в мире стоит дорого, государству приходится стимулировать переработчиков с помощью демпфирующего обратного акциза. Государство частично компенсирует производителям разницу цен, чтобы на внутрироссийский рынок шло достаточно топлива, а цены на него не поднимались выше уровня инфляции. Сейчас же, вдобавок к снижению спроса, ещё упала мировая цена на нефть.

Усилилась конкуренция

Независимые сети в регионах уже вынуждены немного снизить цены, чтобы стимулировать спрос. Низкий спрос, низкая цена сырья и высокая конкуренция — это три фактора, которые не позволяют рынку повышать стоимость продукта.

По словам представителя Минэнерго, нет никаких оснований для того, чтобы цены на топливо выросли в течение ближайшего года.