Сейчас в Кузбассе введён режим повышенной готовности. Из-за ухудшения эпидобстановки в соответствующее распоряжение внесены правки: ужесточились профилактические меры предотвращения вируса.

В регионе сохранились прежние ограничения. В частности, до сих пор закрыты кафе, рестораны, спортивные залы и торговые центры. Новые правила раньше носили рекомендательный характер. Сейчас их соблюдение обязательно. Так, например, несовершеннолетним нельзя находиться без сопровождения родителей в общественных местах.

За соблюдением этих правил в Кузбассе следят представители администрации, полицейские, сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии. За их нарушение положен административный штраф. Для граждан его сумма будет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей — до 50 тысяч, а для юридических лиц — от 100 до 300. Однако, круглые суммы, которые придётся отдать, пугают не всех. Парки и скверы, по-прежнему, не пустуют.

Ограничения коснулись и транспортного сообщения. Кузбассовцам запрещено выезжать за пределы области. Исключение – только получение неотложной медицинской помощи. А все, кто прибывает в регион на самолёте, поезде или личном автомобиле из других субъектов, в обязательном порядке должны отправиться на самоизоляцию.

Временно приостановили проведение религиозных обрядов и церемоний. Церкви, мечты и храмы не закрываются, но там строго соблюдаются меры профилактики. Пасхальная служба пройдет в режиме онлайн. Наш канал покажет её в прямом эфире на 21 кнопке 18 апреля в 23:55.

Автор: Анастасия Подоляко