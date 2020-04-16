Доставку пасхальных наборов на дом организовали в южной столице Кузбасса. По традиции ярмарок цена востребованных на сегодня товаров снижена примерно на 10%. Все изделия предназначены для пожилых людей.

Комбинат питания присоединился к акции «Мы вместе», организованной комитетом соцзащиты и управлением потребительского рынка.

До 15 апреля принимались заявки от граждан старше 65 лет на приобретение и доставку пасхальной продукции.

О поставке яиц договорились с одной из торговых сетей. Комбинат, взявшийся за изготовление пасхальных кексов, в последнее время заказов имеет меньше, чем обычно. Из-за карантина школы на дистанционном обучении и в детские сады ходят не все воспитанники. Так что заказ на изготовление 650 куличей для комбината как раз кстати. Еще одно новшество для предприятия – освящение кондитерских изделий прямо в цехе. Для этого пригласили священнослужителя из Спасо-Преображенского собора.

В комбинате питания иерей Алексей освятил не только готовые куличи, но также тесто и продукты, из которых будут изготовлены следующие партии кексов.