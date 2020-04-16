Чем заняться на самоизоляции? Когда все фильмы просмотрены, книги прочитаны, а блюда приготовлены, можно … начать шить медицинские маски. Сотрудники кемеровского Культурного центра записали на видео подробный мастер-класс. Повязки собственного изготовления они дарят.

23 сантиметра в длину, 20 — в ширину. Полчаса кропотливой работы, и медицинская маска готова. Такие онлайн уроки доступны абсолютно всем. Изготовить самый востребованный, а для многих еще и модный сегодня аксессуар совсем нетрудно. А если хочется потратить время на самоизоляции с пользой, можно сшить сразу несколько и подарить. К примеру, медицинским учреждениям. Так сделала Елена Жихарева. 60 масок за неделю. Правда, не без помощи.

Сотрудники Культурного центра вручили маски Областной детской клинической больнице. Врачи отметили: этот подарок сегодня очень актуален.

Долговечные, удобные и очень яркие. Ещё один плюс подаренных масок: врачей в таких красочных повязках дети боятся точно не будут.

Автор: Арина Мерлова