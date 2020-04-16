Быть в Кузбассе и посетить концерт Московской государственной филармонии или любого другого культурного учреждения столицы. Скоро это станет реальностью! Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова получила грант на создание виртуального концертного зала в рамках реализации национального проекта «Культура». Из федерального бюджета на приобретение всей необходимой техники был перечислен 1 миллион рублей. Подробности у Кристины Ореховой.

Звуки разрезания коробок, скрежет пенопласта и запах новой техники… Для сотрудников Областной библиотеки — это долгожданные чувства. В концертном зале идёт распаковка аппаратуры, которая совсем скоро будет переносить кемеровчан и гостей столицы в залы крупнейших дворцов культуры России. Кто-то подумает — уже ведь много веб-сервисов, которые позволяют всё посмотреть дома? Но, те, кто добивался права на новые возможности, знают, о чём говорят.

Экран 4 на 2,5 метра, микшерный пульт, акустическая система и ноутбук — основные составляющие виртуального концертного зала. Как только стало известно о победе в конкурсе президентских грантов, стали поступать предложения, как можно вовлечь в совместные проекты и другие учреждения культуры региона. Уже достигнуто соглашение между библиотекой и Государственной филармонией Кузбасса об информационной поддержке концертов.

Всю установку виртуального концертного зала обещают выполнить к концу апреля. Так что эта весна принесёт кузбассовцам не только ограничения, но и новые возможности. О первых концертах мы обязательно расскажем в эфире нашего телеканала.

Автор: Кристина Орехова