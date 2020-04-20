Накануне Международного дня памятников и исторических мест студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии привели в порядок мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне и павшим воинам, в Кемерове (ж.р. Кедровка) и поселке Промышленная.

В связи с коронавирусной инфекцией на территории региона добровольцы работали, учитывая меры безопасности. Ребята были оснащены средствами индивидуальной защиты и соблюдали необходимую социальную дистанцию. Активисты очистили от пыли и накопившейся за зиму грязи плиты с именами погибших земляков, благоустроили прилегающую территорию. В ближайшее время волонтеры приведут в порядок и другие памятные объекты Кузбасса.

Напомним, стать Волонтером Победы может любой желающий старше 14 лет. Регистрация и онлайн-обучение проходит на сайте волонтёрыпобеды.рф. Там же есть возможность познакомиться с наиболее заметными мероприятиями, которые проходят при поддержке Волонтеров Победы: «Сад Памяти», «Красная гвоздика», «Без срока давности», «Борьба за Победу» и др.

ДЛЯ СПРАВКИ. Движение «Волонтеры Победы» занимается сохранением истории, помощью в проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, заботится о ветеранах, проводит исторические квесты. Сегодня Волонтеры Победы объединяют более 200 тыс. добровольцев со всей России и в 45 странах мира.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.