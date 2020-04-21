Научный сотрудник ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Наталья Думченко не только работает в команде, которая борется против коронавируса, но и сама стала добровольцем для испытания вакцины от него. О том, как и когда будут проводиться испытания, она рассказала Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Добровольцами стали здоровые люди в возрасте от 18 до 60 лет, без хронических заболеваний. Среди них нет военных, заключенных, а также беременных и кормящих женщин.

Большая часть добровольцев — это сами сотрудники «Вектора». За несколько дней до вакцинации всех добровольцев (их 60-70 человек) полностью обследуют: у них должны отсутствовать антитела к коронавирусу и заболевания.

По плану испытание вакцины пройдет в июне 2020 года, но клинические исследования начнутся только после разрешения этического комитета Минздрава и этического комитета при исследовательском центре.