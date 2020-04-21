Одна из кузбасских компаний, специализирующихся на ремонте медицинского оборудования, выступила с предложением выполнить диагностику и ремонт аппаратов ИВЛ, находящихся на базе медучреждений региона. Сколько жизненно важных аппаратов, необходимость в которых возникла в период пандемии коронавируса, возможно вернуть в строй – в нашем материале.

Выходных пока не предвидится. В этой компании об отдыхе в ближайшее время речи не идёт. Все ресурсы направлены на ремонт аппаратов искусственной вентиляции лёгких. На данный момент на предприятие поступило 104 заявки со всего Кузбасса. 74 в течение недели уже доставили, остальные единицы поступят в ближайшее время. У каждого экземпляра своя история поломки.

Компания на рынке с 2012 года. В ней трудятся дипломированные инженеры, которые каждые 5 лет проходят обучение в центрах по стандартизации метрологии. Узкая специализация – электроника.

Накануне клапаны для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода, которые производятся на Кемеровском механическом заводе, получили сертификат технического соответствия. Объем выпуска увеличен до 150 штук в сутки. При поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса закуплено 20 дополнительных систем искусственной вентиляции легких. В ближайшее время они поступят в больницы региона. У компании есть резервы комплектующих и налаженные связи с поставщиками, которые в кратчайшие сроки доставят необходимые детали. А значит, помимо приобретённого для области необходимого оборудования, ещё около сотни аппаратов будут в боевой готовности.