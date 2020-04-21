Временные ограничения на работу магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами первой необходимости, вводятся в Анжеро-Судженском городском округе и Яйском муниципальном округе с целью профилактики нового коронавируса. Соответствующие распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ранее на заседании областного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора рекомендовали ввести на территории этих муниципалитетов ограничения, аналогичные введенным 20 апреля в Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе.

«С учетом рекомендаций Роспотребнадзора принято решение вновь временно ограничить в Анжеро-Судженском городском округе и Яйском муниципальном округе работу объектов торговли и услуг. Наша общая задача – защитить регион от коронавируса, для этого нужно действовать гибко и оперативно реагировать на ситуацию. Продолжим следить за обстановкой и в других городах Кузбасса. Если новых больных не будет, станем отменять ограничения. Если число больных будет расти, придется вводить дополнительные меры», – пояснил глава региона.

Распоряжением губернатора в двух муниципалитетах временно приостанавливается работа магазинов и рынков, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости, объектов, реализующих канцелярские товары, детскую одежду. Также приостановлена работа автосалонов, цветочных салонов и садово-огородных магазинов, парикмахерских, салонов маникюра, мастерских по ремонту одежды и обуви, ключей и бытовой техники. Временно закрываются также фотосалоны, предприятия, оказывающие услуги по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков.

Жители Анжеро-Судженска и Яйского муниципального округа обязаны соблюдать масочный режим и дистанцию не менее 1,5 метра друг от друга. Прием больных с признаками острой респираторной вирусной инфекции будет организован на дому независимо от тяжести заболевания.

Отдельным распоряжением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева будет приостановлена работа МФЦ в Анжеро-Судженском городском округе, Яйском муниципальном округе и в тех территориях, где ранее были восстановлены ограничительные меры: Краснобродском, Беловском, Мысковском городских округах, а также Беловском муниципальном районе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.