Дню Победы посвящается. Хоть мероприятия и перенесли, в Кузбассе продолжают готовиться к самому главному празднику России. По крупицам собирают историю и приводят в порядок мемориалы. Тему продолжит Арина Мерлова.

Кемеровская школа №19. В 1941 году здесь располагался штаб по формированию 45-ой отдельной стрелковой бригады. Материалов о её истории не так много. Восстановить хронологию взялись руководитель музея Владимир Колесников и активисты. Уже проанализировали 20 томов Всекузбасской книги памяти. Изучают наградные материалы и Интернет-ресурсы.

Память Владимир предложил увековечить. Уже внесены изменения в надпись на мемориальной доске. Теперь здесь упоминается и 45-ая отдельная стрелковая бригада.

Волонтёры Победы продолжают приводить в порядок мемориалы Великой Отечественной войны. В регионе более двухсот таких добровольцев. Убрали мусор, траву, помыли плиты. Добровольцы уверены: благоустройство мемориалов — это не только благодарность героям, а сохранение истории для поколений.

Автор: Арина Мерлова