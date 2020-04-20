Озеленители Кузбасса готовятся нарядить города в летние яркие одежды. Так, в Кемерове во Дворце творчества детей и молодёжи Ленинского района подготовили проект цветочной клумбы к 75-летнему юбилею Великой Победы. Какие еще работы по озеленению областной столицы проведут — узнавала Виктория Тимкина.

Бархатцы, петуния, алиссум и агератум. Саженцы в теплице уже взошли, окрепли и почти готовы переехать на клумбу. Через месяц они будут гордо цвести в честь 75-летия Великой Победы. Всего озеленители Дворца творчества подготовили 1,5 тысячи корней цветов. Эскизы разработали ещё в марте учащиеся и педагоги объединения «Ландшафтный дизайн».

В этом году более миллиона цветов украсят кемеровские клумбы. Большинство из них будут посвящены предстоящему юбилею Победы. Одна из главных тематических композиций появится на площади Советов. В кузбасской столице в каждом районе уже подготовили саженцы цветов. Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Кемерово объявило сразу три аукциона на «выполнение подготовительных работ по посадке зелёных насаждений». Так, в областной столице появятся дуб, черёмуха, вишня, барбарис, калина и еще десятки других видов растений.

Автор: Виктория Тимкина