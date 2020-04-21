Они портят внешний вид города. Некоторые киоски уже давно заброшены. Специалисты проверяют, есть ли правоустанавливающие документы на объект. В случае их отсутствия торговые палатки должны быть ликвидированы. Тему продолжит Арина Мерлова.

В Кемерове всего более 700 киосков. Большинство из них — благоустроенные и санкционированные. Такие горожане ласково называют «магазинами на колёсах». Иногда такие павильоны очень выручают.

Тем временем есть в областной столице и «старожилы». Построены еще в 80-ые годы. Некоторые уже не работают. Территорию вокруг никто не убирает. Нередко они становятся местом притяжения шумных компаний. Такому соседству кемеровчане совсем не рады.

Более 100 таких киосков ликвидируют. В том числе и заброшенные, и функционирующие торговые палатки. У них нет документов и разрешений на работу. Владельцам дают 14 дней на то, чтобы они добровольно демонтировали строения. Если собственник не идёт на контакт, сотрудники кемеровской службы спасения убирают киоски принудительно. На этой неделе было 7 таких случаев. Ларьки переместили на штрафстоянку.

В большинстве случаев утилизация подразумевает сдачу на металлолом. При этом кемеровчане отмечают: это совсем необязательно. Некоторые хотели бы приобрести киоск. К примеру, чтобы установить его себе на дачу. Использовать как склад.

В городской администрации ответили, что купить торговую палатку действительно можно. Правда, не так скоро. К примеру, киоски, которые ликвидировали на этой неделе, 6 месяцев пробудут на штрафстоянке. Ещё год — судебные разбирательства. И лишь после этого можно будет провести аукцион.

Автор: Арина Мерлова