15 тысяч рублей — безработным кузбассовцам. Такие выплаты положены семьям с несовершеннолетними детьми в апреле, мае и июне. Если один или оба родителя потеряли работу, то на каждого ребёнка дополнительно полагается по 3 тысячи рублей. Тему продолжит Арина Мерлова.

При входе в здание — обязательная обработка рук. Меры предосторожности. Сейчас кемеровский Центр занятости работает только по предварительной записи. В среднем в день — 20 посетителей. Один из них Алексей Стрельцов. Несколько лет работал системным администратором. За последний месяц заказов стало значительно меньше. Решил: нужна официальная работа со стабильным заработком. Поэтому пришёл вставать на учёт. В будущем планирует открыть своё дело.

15 769 рублей. Такие выплаты положены тем, кто потерял работу после 1 марта. При этом деньги не смогут получить граждане, которых уволили за нарушение трудовой дисциплины. Чтобы встать на учёт в Центр занятости населения, нужно подготовить паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, справку о среднем заработке, документ об образовании и номер лицевого счёта. После этого следует записаться на приём по номеру телефона: 8 (3842) 56-14-00. Датой постановки на учёт будет считаться день предоставления всех документов.

При этом специалисты рекомендуют: чтобы обезопасить себя от лишних контактов, заявление можно подать через личный кабинет на сайте «Работа в России». Таким способом в Кузбассе уже воспользовались более 4 тысяч человек.

Если вы подаёте заявление на сайте, документы собирать не нужно. Данные о вашей трудовой деятельности и зарплате предоставит Пенсионный фонд. Специалисты центра занятости подчеркивают: обращений действительно стало больше. Два человека, которые потеряли работу после 1 марта, уже смогли трудоустроиться благодаря бирже труда.

Автор: Арина Мерлова