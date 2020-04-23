Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий начал проводить тесты на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

В лаборатории работают 4 врача и 5 медицинских лабораторных техников, все имеют необходимую квалификацию. Плановая мощность лаборатории – 100 проб в смену. В дальнейшем возможно увеличение мощности до 200 проб. Как и в других лабораториях, анализ проводится методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Таким образом, на сегодняшний день тесты на коронавирус в Кузбассе проводят специализированная лаборатория на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» и четыре лаборатории на базах государственных медицинских учреждений, из них две в Кемерове и по одной в Новокузнецке и Ленинске-Кузнецком. Всего лаборатории исследуют около 800 проб в сутки. Анализы проводятся бесплатно для жителей региона.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ранее поставил перед Минздравом области задачу увеличить количество лабораторий для исследований на коронавирус, эта работа будет продолжена. Прорабатывается вопрос открытия еще одной лаборатории на юге региона.

Напомним, с 2018 года в Кузбассе отремонтировали 178 отделений больниц, поликлиник, роддомов, амбулаторий и ФАП. А в Ленинске-Кузнецком открылся центр амбулаторной онкологической помощи. За 2018 год 28,7 тысяч кузбассовцев бесплатно получили высокотехнологичную медицинскую помощь. В здравоохранение региона привлекли 36 врачей и 14 фельдшеров, 17 из них приехали из других регионов РФ. В марте 2020 года были введены дополнительные формы поддержки медиков, в том числе выплата в размере 500 тысяч рублей для выпускников медицинских вузов, начинающих работу участковыми терапевтами или педиатрами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.