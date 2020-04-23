Как сообщает телеграм-канал Цивилев.Live, в Кузбассе сегодня произошли 2 пожара. В селе Постниково Ижморского района, по предварительной информации, огонь уничтожил 10 одноквартирных и 8 двухквартирных домов. На место происшествия губернатор направился лично, прервав рабочую поездку в Яшкинском муниципальном округе.

«Пожар оставил семьи без крова. Органы социального обеспечения в ближайшие часы снабдят пострадавших питанием и временным жильем, окажут медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем будет решаться вопрос обеспечения погорельцев постоянным жильем», – заявил Сергей Цивилев на месте события.

В пострадавших от пожара домах жили 36 человек, в том числе 13 детей. Всех их временно разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки. Жителей село Постниково доставят в школу-интернат автобусами, обеспечат спальными местами и горячим питанием.

По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, в пожаре никто не пострадал. Для тушения пожара направлены десять единиц техники МЧС. Также выехали две мобильные группы пожаротушения областного департамента лесного комплекса.

Еще один пожар произошел в селе Краснинское Промышленновского района. Туда выехали замгубернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин. По оперативным данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, сейчас в селе горят три частных дома, пострадавших нет. С огнем борются специалисты трех отделений пожарной охраны и добровольная пожарная команда.

По словам губернатора, всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь. Причины пожаров в селах устанавливаются.