Пострадавшие от пожаров жители сел получат материальную помощь, правительство Кузбасса поможет собрать необходимые документы. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Несколько пожаров произошли в селах Кузбасса сегодня, 23 апреля. Самый крупный пожар охватил село Постниково Ижморского района. По уточненным данным, огонь уничтожил 16 домов, в которых проживали 39 человек, в том числе 12 детей. Пострадавших нет, медицинская помощь жителям не понадобилась.

«Мы предлагали пострадавшим жителям поселка размещение с питанием в школе-интернате, но они решили остаться у родственников. За каждой семьей закреплен работник социальной службы, который поможет собрать пакет документов для организации материальной помощи. Поставил задачу оперативно принимать решения о выплате материальной помощи, чтобы пострадавшие не испытывали лишних неудобств», – сказал Сергей Цивилев.

Глава региона сообщил также, что пожар в селе Краснинское Промышленновского района уничтожил 2 дома, в них проживали 6 человек. «Четырем из них предоставлена для временного проживания двухкомнатная квартира, двое будут жить у своих родственников», – сообщил губернатор.

Пожары случились также в селе Пашково Яшкинского муниципального района и в жилом районе Кедровка на окраине Кемерова. В Пашкове от огня пострадали 4 жилых дома, по оперативным данным пожар локализован, его тушение продолжается. В Кедровке сгорели 3 дома.

Все эти пожары произошли в результате выжигания травы при штормовом ветре.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.