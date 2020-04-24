Возгорание произошло на крыше строящегося объекта на территории кадетского училища. Губернатор выехал на место.

Пожар ликвидирован. Никто не пострадал.

«Возгорание произошло на кровле верхнего этажа при строительстве нового общежития на территории кадетского училища. По предварительным данным, в электрической времянке произошло короткое замыкание, из-за чего и начался пожар. Сотрудники МЧС прибыли через 8 минут после возгорания, пожар полностью ликвидирован. Никаких финансовых потерь и задержек в строительстве не будет. Все сработали очень четко», — прокомментировал Сергей Цивилев.

Источник — Цивилев.Live.