Как долго человек может психологически комфортно себя чувствовать, будучи оторванным от привычного круга контактов? Что может быть опасного в постоянном пребывании дома для психологического здоровья? Как при всем этом пережить самоизоляцию без потрясений?

Об этом и не только в программе «Акценты» с Александром Смирновым расскажет профессиональный эксперт–психолог.

Смотрите в прямом эфире сегодня, 24 апреля, в 18:00 на ОТР и на сайте kuzbass1.ru

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