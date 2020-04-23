В южной столице Кузбасса на улицы выходят патрули добровольных народных дружин. Главная задача волонтеров – донести до жителей необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Общий сбор назначен у мэрии. Представители крупных предприятий, городской и районных администраций и просто добровольцы проходят краткий инструктаж, получают защитные маски, делятся на группы и расходятся по паркам и скверам, где сейчас, в соответствии с распоряжением губернатора, находиться запрещено.

Апрель радует горожан теплыми деньками, и люди потянулись на улицу, забыв об опасности. Едва группа дружинников вышла на Бульвар Героев, как увидела молодую пару, отдыхающую на лавочке.

Большинство граждан правильно реагируют на доводы дружинников и покидают общественные места, отправляясь домой. Но так бывает не всегда.

Как отмечают дружинники, пенсионеры более дисциплинированы, стараются не покидать своих квартир. В основном режим самоизоляции не соблюдает молодежь. Но чаще всего из дома выходят по необходимости. Их тоже инструктируют, как надо себя вести в общественных местах.

Особенно много гуляющих во второй половине дня. Патрули ДНД выходят на улицы города ежедневно. В Новокузнецке более сотни добровольцев во всех районах предупреждают людей о возможной угрозе жизни из-за распространения вируса и без особой нужды просят не покидать своих жилищ.