Боксы отвечают всем требованиям эпидемиологической безопасности. Для кого предназначены такие палаты и в чем их особенность, узнавала Виктория Тимкина.

Был ли ребёнок в течение двух недель за пределами России и Кузбасса? Контактировал ли с больными коронавирусом? Это первые вопросы, которые врачи задают поступившим в отделение. Если инфицированному пациенту требуется хирургическая помощь, его помещают в изолированный бокс. Вход в него есть как изнутри корпуса, так и с улицы.

Защитные костюмы, респираторы, очки, перчатки с длинными манжетами — в шлюзе уже заготовлены необходимые одноразовые средства индивидуальной защиты для врачей. А также памятка, как действовать, что надеть и в каком порядке, чтобы в экстренном случае ничего не упустить.

Бокс оборудован таким образом, что его можно перепрофилировать в течение получаса в полноценную операционную. Здесь организована подводка кислорода. А для удобства и безопасности пациента есть кнопка вызова персонала.

Мельцеровские боксы – мобильные. В палату по необходимости можно внести передвижной рентген или аппарат УЗИ. А вот пациент выйти не сможет — по завершению работы врачи ставят двери на сигнализацию.

Опыт работы в боксах у врачей детской больницы уже был. Пациента с температурой, недавно прибывшего из Москвы, медики отнесли к группе риска. Диагноз был не подтвержден. Но все необходимые меры предосторожности были соблюдены, а также отработана схема работы в реальном времени.

Автор: Виктория Тимкина