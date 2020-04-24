Развитие спортивной сферы в Кузбассе продолжается, несмотря на ситуацию связанную с коронавирусом. В области идут строительство и капитальные ремонты крупных спортивных объектов: забиты сваи на месте будущего крытого многофункционального спорткомплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове, в сентябре 2020 года после реконструкции откроет двери Дворец спорта в Новокузнецке. Более 31 миллиона рублей направят в этом году на оборудование для спортивных школ региона.

Почти 23 млн рублей область получит по региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», из областного бюджета будут направлены 4,7 млн рублей, из бюджетов муниципального уровня – 4 млн рублей. Это позволит купить для спортивных школ и училищ олимпийского резерва Кузбасса свыше 3 тысяч единиц инвентаря и оборудования для легкой атлетики, спортивной борьбы, баскетбола, футбола, тенниса, велосипедного спорта, спортивной гимнастики, хоккея, горнолыжного спорта и лыжных гонок.

«В 2019 году мы добились включения Кузбасса в национальный проект, это позволило получить серьезное финансирование на оснащение спортивных школ. Развитие спорта, в том числе и массового, – одно из приоритетных направлений работы. Необходимо привлекать кузбассовцев к занятиям физкультурой. А для этого нужно создать безопасные и современные условия, обеспечивать спортивные учреждения качественным оборудованием. Федеральное финансирование позволит ускорить эту работу», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Он добавил, что, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией, работа по оснащению спортивных объектов новым оборудованием идет в плановом режиме, сроки заключения контрактов и поставок инвентаря не меняются.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.