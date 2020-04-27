Перепрофилированное отделение на 115 мест для приема больных с коронавирусом развернуто на базе роддома Прокопьевской городской больницы № 1. В отделении централизованная подача кислорода, 58 коек с кислородной поддержкой, из которых 16 оборудованы аппаратами ИВЛ.

«Здравоохранение Кузбасса готовится к различным сценариям развития событий. Мы выполнили поручение президента России Владимира Владимировича Путина и правительства по обеспечению мест для больных коронавирусом, но продолжаем разворачивать дополнительные койки, чтобы гарантировать медицинскую помощь всем заболевшим», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Отделение укомплектовано средствами индивидуальной защиты для медицинского персонала и готово к приему больных. Волонтеры из Прокопьевского строительного техникума провели в отделении косметический ремонт.

На данный момент в медицинских учреждениях Кузбасса подготовлены 1979 мест для размещения больных коронавирусом — это на 650 мест больше норматива, определенного Минздравом РФ. Планируется в течение месяца довести количество коек до 2660. Создан запас медикаментов, расходных материалов, средств индивидуальной защиты для персонала больниц.

ДЛЯ СПРАВКИ. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА ЗА ПЕРИОД С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА.

Ремонты и новые медицинские учреждения. В Кузбассе отремонтировали 178 отделений больниц, поликлиник, роддомов, амбулаторий и ФАП. Начали работу филиал областного кардиодиспансера в Новокузнецке, областной гериатрический центр, центр экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Открылись центры амбулаторной онкологической помощи в Кемерове и Ленинске-Кузнецком, кафедра онкологии в институте усовершенствования врачей в Новокузнецке. В областном кардиодиспансере создана и принимает пациентов новая операционная с самым современным оборудованием. В сельских населенных пунктах установлены 6 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Началась масштабная реконструкция новокузнецкого онкодиспансера, которую планируется завершить в 2020 году.

Новое оборудование. Клиники региона за 2 года получили 3423 единицы медицинского оборудования, в том числе 2 ангиографа. В 2019 году куплены передвижной фельдшерско-акушерский пункт и 12 передвижных диагностических комплексов: 8 флюорографов и 4 маммографа. Медицинские организации Кузбасса получили 50 новых автомобилей скорой медицинской помощи и 16 автомобилей для перевозки пациентов на процедуру гемодиализа.

Количество людей, получивших помощь. За период с 1 апреля 2018 года 28,7 тыс. кузбассовцев бесплатно получили высокотехнологичную медицинскую помощь. В 2019 году обследования на маммографах прошли более 7,5 тысяч женщин. За 2 года в Кузбассе провели 162 операции по пересадке почек, печени и сердца. Все трансплантации бесплатны для пациентов и проводятся за счет средств бюджета. В новом центре ЭКО и других клиниках Кузбасса за год провели 1239 процедур экстракорпорального оплодотворения, бездетные семьи бесплатно получили возможность стать родителями.

Поддержка врачей. Продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачам, ставшим участниками программ, выплачивается по 1 млн рублей, фельдшерам — по 500 тыс. рублей. В 2019 году участниками программ стали 53 врача и 58 фельдшеров. Впервые в Кузбассе в 2019 году введена мера по привлечению в кузбасскую медицину дефицитных специалистов – выплата в 1 млн. рублей. В здравоохранение региона привлекли 36 врачей и 14 фельдшеров, 17 из них приехали из других регионов РФ. В марте 2020 года были введены дополнительные формы поддержки медиков, в том числе выплата в размере 500 тысяч рублей для выпускников медицинских вузов, начинающих работу участковыми терапевтами или педиатрами. Почти до 3 млн рублей выросла максимальная совокупная сумма выплат, которые может получить врач, оставшись после получения диплома работать в отдаленном населенном пункте Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.