В 2020 году по региональному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 12 детских школ искусств и три колледжа Кузбасса направят музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы на общую сумму почти 87,7 рублей, около 15 млн рублей из них – средства областного и местного бюджетов.

Восемь пианино и два рояля бренда «Petrof» общей стоимостью более 9,6 млн рублей уже прибыли в Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского. Также в компании «Музаккорд» (государственный поставщик музыкальных товаров в России) закуплены инструменты для отделения оркестровых духовых и ударных инструментов: вибрафон, тенор, корнет, темпл-блок (корейские колокола), флейта, флейта-пикколо, контрабас, два конга. Стоимость инструментов – 991 тыс. рублей. Скоро их доставят в колледж.

В Детской школе искусств № 19 (Кемерово) поставили итальянский баян.

Инструмент предназначен для исполнения крупных форм как академических, так и эстрадных произведений. Благодаря легкости баяна на нем могут обучаться учащиеся разных возрастов. Стоимость инструмента – 802 тыс. рублей.

В Гурьевскую Детскую школу искусств № 22 доставили два аккордеона «HOHNER», стоимость каждого составляет 190 тыс. рублей.

Детская школа искусств № 12 (Белово) получила аккордеон фирмы Scandalli Super L. Стоимость инструмента – 559 тыс. рублей. Кроме инструментов в рамках нацпроекта «Культура» в образовательное учреждение поступили методические пособия по направлениям «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Слушание музыки» (стоимостью почти 21 тыс. рублей) и шесть трехъярусных хоровых станков отечественного производства (стоимость – 105 тыс. рублей).

Детская музыкальная школа № 4 (Кемерово) приобрела два баяна производства московской фабрики «Юпитер». На инструменты было выделено 339 тыс. рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.