За поджог травы во время действия особого противопожарного режима на 4 тысячи оштрафован пасечник, житель села Воскресенка Яйского района.

Лесные инспекторы обнаружили поджигателя во время выезда на сообщение о возгорании возле населенного пункта Никольское Яйского района. Гражданин на иномарке выезжал с участка, на котором горела трава. Он признался, что выжигал место под будущую пасеку для очистки от растительности под летнее размещение ульев. Этот участок он арендует на землях сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с ч.3 статьи 8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение правил пожарной безопасности во время особого противопожарного режима пасечника оштрафовали на 4 тысячи рублей.

«Если собственник или арендатор не принял мер пожарной безопасности, не опахал свой участок по границе с лесом, и лесной пожар возник в результате перехода огня с его участка на лес, то максимальный штраф в этом случае – 1 млн рублей. Виновника лесного пожара также обяжут возместить ущерб лесу», — предупредил начальник департамента лесного комплекса Кузбасса Максим Яковлев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.