Ирина Городилова, и.о. заместителя главврача Новокузнецкого филиала Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера им. Л.С. Барбараша, считает, что пока нет никаких предпосылок для спада заболеваемости.

«Число заразившихся продолжит расти. Вирус циркулирует внутри региона, заболевают люди, которые никуда из Кузбасса не выезжали. 17 апреля на базе бывшего роддома № 5 г. Новокузнецка был развернут госпиталь для лечения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. За неделю работы госпиталь заполнен больше чем на 50 %. Есть и тяжелые пациенты, которые находятся на искусственной вентиляции легких», — пояснила врач.

По словам Ирины Городиловой, единственной эффективной мерой в этой ситуации является соблюдение самоизоляции и социальной дистанции. Ограничительные меры позволяют оттянуть пик заболеваемости и дают время кузбасской медицине помочь максимальному количеству больных.

«К сожалению, многие относятся к угрозе легкомысленно. У людей первомайское настроение, готовятся ехать на пикники и шашлыки. Советую отказаться от этих планов. По примеру Москвы мы видим, что теплая погода никак не влияет на вирус, число больных продолжает быстро расти. Нужно не допустить такой же ситуации в Кузбассе. Если рост заболеваемости будет плавным, мы сможем обеспечить лечением всех пациентов. Если будет резкий скачок, помогать всем людям станет гораздо сложнее. Поддерживаю идею ввести в Кузбассе систему пропусков по примеру Москвы. Если человеку нужно будет регистрироваться на сайте, называть причину выхода из дома, он лишний раз задумается — может быть, и не стоит выходить? Это позволит снизить заболеваемость», — считает Ирина Городилова.