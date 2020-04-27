В Крапивинском округе сельхозпредприятия выйдут в поля со дня на день. Земля и техника готовы, запасы горюче-смазочных материалов есть.

Сейчас каждая минута дорога. Сутки простоя — недобор урожая осенью. Пока аграрии боронуют. На днях начнут сеять горох и ячмень. Но это далеко не весь список культур: ячмень, пшеница, овёс, рапс, горох.

Земля готова. Запас горюче-смазочных материалов есть. Техника отремонтирована. Параллельно аграрии проверяют озимые культуры. Надеются на хороший урожай.

Тем временем, некоторые кузбасские предприятия уже вышли в поля. В регионе посевная площадь составит 860 тысяч гектаров. Для этого задействуют около 8 тысяч единиц техники. Аграрии на проведение работ получили субсидии в размере 196 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. О весе будущего каравая селяне говорят с оглядкой на погоду. Сейчас всё зависит от неё.

Автор: Арина Мерлова