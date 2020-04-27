Во всех храмах Кузбасса пройдут богослужения. Но двери церквей будут заперты до полудня. Службы только с участием духовенства. Это вынужденное ограничение. Его издал митрополит Аристарх, чтобы избежать распространение COVID-19. Двери храмов откроются 28 апреля в 12:00. Желающие смогут прийти в церкви, чтобы помолиться и поставить свечи. Только и здесь нужно соблюдать меры безопасности. С собой обязательно маску. Её нужно надеть на входе и обязательно обработать руки антисептиком.

На каждом кладбище Кузбасса пройдут общие панихиды. Опять же, без прихожан. Кроме этого, в Кемерове и Новокузнецке не будут организованы дополнительные автобусные маршруты до городских погостов.

Митрополит Аристарх напомнил: вирус не выбирает себе жертв, а поражает каждого, кто встречается на его пути. Сейчас нужно быть ещё внимательнее. Главный смысл Радоницы не в том, чтобы прийти на могилы, а в том, чтобы вспомнить своих близких. Поэтому сейчас самое оптимальное — помолиться дома.

Автор: Арина Мерлова