Правительство РФ по состоянию на 28 апреля включило 15 ведущих предприятий Кемеровской области в список системообразующих. Это делает область одним из лидеров в СФО (наряду с Красноярским краем) по числу организаций в федеральном перечне.

Основная часть списка — угледобывающие предприятия. Также в перечне от Кузбасса есть железнодорожные перевозки, химическая промышленность, производство электроэнергии, нефтепродуктов и стройматериалов. Среди основных бизнес-структур Кузбасса можно перечислить такие: АО «УК «Кузбассразрезуголь», ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «Кузбасс-пригород», АО «Нефтехимсервис», Яйский нефтеперерабатывающий завод, ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС».

Напомним, что на сегодняшний день в перечне содержится 1151 предприятие, которое будет получать первоочередную адресную помощь от государства и льготные банковские кредиты в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ускорить и максимально упростить работу по формированию списка.

Полный список системообразующих предприятий опубликован на сайте Министерства экономического развития РФ: https://data.economy.gov.ru/

Источник — Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).