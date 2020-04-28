Весной кемеровские автомобилисты устраивают дискотеки прямо внутри своих машин. Ночной клуб на колёсах под окнами домов не устраивает жильцов. Что делать с таким соседством?

Видео к нам в редакцию прислала кемеровчанка. Под её окнами периодически с 11 вечера до 4 утра проходит дискотека. Музыку слышно даже с закрытыми окнами, а вибрации от звуков соседи нижних этажей чувствуют через кирпичные стены. Кадры сделаны в Центральном районе. Но автомобилисты, которые превращают свою машину в большую колонку, есть во многих дворах.

Меломан или нарушитель? В правилах дорожного движения нет пункта, запрещающего включать музыку в машине. Более того, нормативов громкости прослушивания тоже не существует. Однако, за шум в позднее время суток, например, под окнами домов, автомобилиста могут привлечь к административной ответственности

На дорогах ночную тишину нарушают не только автомобилисты. Байкеры превращают пустые улицы в место для гонок.

В областной столице установлены дорожные знаки, запрещающие езду на мотоциклах в тёмное время суток. Однако, горожане уверяют: правило часто не соблюдается. Если вас разбудил рёв мотора или звук тормозов, сообщите нам по тел.: 8-905-919-59-66.

Мы готовим специальный репортаж о весенних гонщиках.

Автор: Анна Егорова