Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» разработало проект «Бессмертный полк – онлайн», который в этом году заменит традиционное шествие, перенесенное на более поздний срок из-за коронавирусной инфекции.

Для участия в акции нужно загрузить фотографию и данные своего героя на сайт «Бессмертного полка России» (https://2020.polkrf.ru/) или на сайты партнеров проекта. Все фотографии пройдут премодерацию.

Помощь для участия в проекте можно получить по «горячей телефонной линии»: 8-800-201-9450.

«Кузбасс хорошо помнит и чтит героев войны. Каждый год на шествие «Бессмертного полка» выходят тысячи жителей области. Уверен, кузбассовцы будут активно участвовать и в новом онлайн-проекте. Я обязательно загружу на сайт фотографию и данные своего дедушки, Семена Ивановича Цивилева. Он был сапером, участвовал в боях под Ржевом, был тяжело ранен, сильно пострадал при взрыве. Вернулся с войны с медалью «За отвагу», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Онлайн-шествие состоится на сайте «Бессмертного полка России» и партнеров проекта в День Победы, 9 мая.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.