29 апреля — Международный день танца. К сожалению, эпидемиологическая обстановка в стране не позволяет его отметить с размахом, как подобает зрелищным видам искусства. Но в Кемерове всё же прошло одно хоть и скромное, но очень значимое событие. О новых возможностях для юных кузбассовцев — в сюжете Кристины Ореховой.

С сегодняшнего дня вход в главный корпус Института культуры украшает ещё одна вывеска. «Филиал Московской государственной академии хореографии» начинает свой путь в этих стенах, пока идёт строительство главного здания — части проекта культурного кластера искусств.

Для занятий уже подготовлены помещения. Установлены станки, зеркала. Самое главное — пол. Он сделан по всем правилам танцевальных покрытий. С сентября свои дебютные «па» будут отрабатывать первые ученики. На право стать наставником претендуют только лучшие.

В этом году пройдёт первый отбор детей в возрасте 7 лет на программу дополнительного образования «Искусство балета». Ребята постарше, 8-9 лет, могут попробовать свои силы в программе «Основы танцевального искусства». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией приём документов на данном этапе проводится в электронном виде на сайте Московской государственной академии хореографии.

Автор: Кристина Орехова