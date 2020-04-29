Один из вариантов – побывать на онлайн спектакле или представлении. Сегодня в Областном музее ИЗО открылась новая выставка, а актёры Кемеровского театра кукол записали очередную постановку. Что можно увидеть, не выходя из дома, знает Анастасия Подоляко.

Закулисье театра кукол временно превратилось в… зазеркалье. А сказки детям читает Алиса. Та самая, из страны чудес. Каждый вторник она рассказывает новую историю: волшебную, поучительную и обязательно добрую.

А это театральная мастерская. В ней творит фея Лина. Она научит делать минидекорации для вашего домашнего спектакля. Например, ёлочки — точные копии тех, что украшают сцену во время постановки «Чук и Гек». Кстати, все поделки из бумаги — в технике оригами. Выбрала подручный материал, чтобы каждый мог легко повторить.

Живопись, графика, скульптура. В залах Музея изобразительного искусства собрано более 200 работ о войне. Некоторые из них художники создавали в мирное время, но большую часть писали в тылу или прямо на фронте, между боями. На полотнах старались отразить всё: героев и жертв, разрушения и подвиги, потери и память.

Кузбассовцев приглашают и в Мариинский театр. Накануне художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев записал кузбассовцам видеообращение. Он сообщил, что в этом году концерты симфонического концерта, запланированные в рамках Пасхального фестиваля, отменяются. Однако, Народный артист России предложил альтернативу очной встрече – посетить представления и спектакли в онлайн-режиме. Трансляции доступны на сайте Мариинского театра.

Автор: Анастасия Подоляко