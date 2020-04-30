Губернатор Кузбасса проверил готовность садоводческих товариществ Кемеровского района к началу дачного сезона и поручил оперативно завершить подготовку всех СНТ области к массовому прибытию дачников.

Глава региона посетил садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) «Печатник» в селе Березово и СНТ «Эчилд» в селе Смолино в среду 29 апреля. Жители дачного поселка «Печатник» рассказали губернатору, что системы водо- и электроснабжения налажены, проработаны маршруты общественного транспорта, установлены контейнеры для вывоза мусора, энергосети приведены в порядок. Сергей Цивилев высоко оценил готовность СНТ к дачному сезону.

«В Кузбассе 771 садоводческое объединение. Все их нужно к 1 мая окончательно привести в порядок по примеру СНТ «Печатник». В ближайшие дни люди будут массово ехать на дачи, поэтому прошу оперативно завершить эту работу: обеспечить в СНТ пожарную безопасность, установку мусорных контейнеров и вывоз мусора, организовать выездную торговлю. Эпидемиологическая ситуация во всем мире продолжает усложняться, в этих условиях безопаснее жить на дачах, а не в городах. Нужно дать людям возможность оставаться на дачах без выездов в город, обеспечить их всем необходимым прямо в дачных поселках», – сказал губернатор Кузбасса.

Сергей Цивилев напомнил, что ответственность за обеспечение готовности СНТ в 29 муниципалитетах лежит на главах этих территорий и председателях садоводств.

Ранее губернатор Кузбасса поручил главам городов и районов организовать проверки энергосетей и выкосить так называемые «полосы безопасности» вокруг садоводств, чтобы исключить опасность пожаров. Председателям садоводческих и огороднических товариществ было поручено заключить договоры о вывозе мусора с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.