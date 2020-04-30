В бактериологической лаборатории Междуреченской городской больницы начали анализировать тесты на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Таким образом, тесты на коронавирус в Кузбассе проводят уже шесть лабораторий: специализированная лаборатория на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» и пять лабораторий на базах государственных медицинских учреждений: две в Кемерове и по одной в Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и Междуреченске. Анализы проводятся бесплатно для жителей региона

«Мы принимаем комплекс разносторонних мер, чтобы сдержать распространение коронавируса. Один из важных компонентов противодействия болезни — качественное и своевременное тестирование. В Кузбассе уже открыты шесть государственных лабораторий, которые могут проводить около 1500 лабораторных исследований в сутки. Будем и в дальнейшем наращивать мощности, поддерживать сотрудников лабораторий дополнительными выплатами», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работать в междуреченской лаборатории будут три врача и два фельдшера, все они прошли инструктаж и имеют необходимую квалификацию. В лаборатории соблюдены все необходимые условия для работы с вирусами второй группы патогенности, к которым относится COVID-19. Анализ будет проводиться по классической методике методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который дает возможность быстро определить наличие инфекции у пациента. На старте работы лаборатория исследует 70 проб за смену.

«Кроме анализа на COVID-19 наши специалисты будут продолжать исследование клещей и донорской крови, а также выполнять множество других клинических исследований. Поэтому нагрузка на коллектив ложится очень большая. Лаборатория будет обслуживать шесть городов юга Кузбасса: Киселевск, Калтан, Междуреченск, Мыски, Осинники, Таштагол», – сообщила заведующая лабораторией Евгения Ковригина.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.