Министерство цифрового развития и связи Кузбасса внедряет в регионе умную информационную систему «СидимДома.Кузбасс». Ее задача — предупредить распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Система, предусматривающая внедрение электронных пропусков, работает в тестовом режиме, получать пропуск пока не обязательно.

Приоритет работы системы — сделать получения электронного пропуска простым и комфортным, оформление заявки должно занимать не более 2 минут. Все предприятия области, индивидуальные предприниматели и кузбассовцы старше 18 лет могут протестировать работу системы и оформить пробную заявку на получение пропуска на сайте https://sidimdoma.ako.ru/.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил в четверг 30 апреля Центр технической поддержки по выдаче электронных пропусков, созданный на базе Института цифры КемГУ и проверил работу операторов «горячей линии»: от получения заявки до предоставления всей необходимой информации.

«Кузбасский Институт цифры настраивает систему электронных пропусков, министерство цифрового развития и связи держит ситуацию на постоянном контроле. На «горячую линию» уже поступают звонки, операторы предоставляют полную информацию о процессе оформления пропусков. Пока система работает в тестовом режиме, переводить ее в рабочий формат будем постепенно, после 5 мая», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор подчеркнул, что система электронных пропусков вводится временно, ее цель — защитить жителей Кузбасса от опасной болезни. «Подавляющее большинство кузбассовцев дисциплинированно соблюдают рекомендации эпидемиологов, ограничивают социальные контакты и выходят из дома только при необходимости. Но есть отдельные люди, которые пренебрегают ограничительными мерами, рискуют своим здоровьем и подвергают опасности жизни своих близких, соседей и коллег. Система электронных пропусков создается с целью воздействовать на эту категорию людей и побудить их соблюдать ограничительные меры. Знаю, что некоторые кузбассовцы не довольны введением электронных пропусков. Но главное — защитить жизни людей, а пропуска помогут это сделать», — заявил глава региона.

«Горячая линия» по вопросам получения электронных пропусков работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 по телефону 8(3842)-34-50-65. На данный момент колл-центр обслуживает заявки юридических лиц. Готовится к запуску также «горячая линия» для обслуживания запросов от всех жителей Кузбасса.

Представители предприятий, где трудятся менее 50 человек, могут «выписать» электронные пропуска для сотрудников через телефон, планшет или иное цифровое устройство на сайте https://sidimdoma.ako.ru/.

В заявке необходимо указать наименование организации, ИНН, телефон и контактный е-mail. Каждого сотрудника нужно внести в заявку отдельно, заполняя поля с его персональными данными, указанием госномера его автомобиля, адреса выполнения трудовой деятельности и режима работы, подтвердить наличие согласия на обработку персональных данных. Представители предприятий, где работает более 50 сотрудников, должны прикрепить сводный файл с перечнем работников (форму необходимо скачать на официальном сайте министерства цифрового развития Кузбасса digital42.ru в разделе «Деятельность»-«Электронные пропуска») и также подтвердить согласие на обработку персональных данных.

Для выхода из дома по одной из личных причин (посещение госоргана, выход в магазин, аптеку, медицинское учреждения, пропуск на дорогу в одну сторону на дачные участки и т.д.) можно будет оформить электронный цифровой пропуск на 2 часа через телефон, планшет или иное цифровое устройство на https://sidimdoma.ako.ru

Дети и подростки, не достигшие 18 лет, могут выходить на улицу по перечисленным причинам в сопровождении взрослых родственников, имеющих пропуск.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.