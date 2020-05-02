Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время рабочей поездки в Междуреченск проверил ход капитального ремонта детского сада «Незабудка» на 120 мест.

Ремонт в детском саду проводится по муниципальной программе с января 2019 года, объем финансирования — 75,8 млн рублей. На данный момент полностью отремонтирован второй этаж, на первом этаже ведутся отделочные работы. После ремонта в детсаду появится игровая комната с конструкторами разных уровней сложности, которые помогут знакомить детей с цифровыми технологиями, а педагоги организуют для дошкольников занятия по основам робототехники.

«Детский сад будет отличный: современный, светлый, уютный, соответствующий самым последним требованиям. Создаются все условия, чтобы детям здесь было комфортно, безопасно и интересно. Думаю, дети будут ходить сюда с удовольствием», – сказал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что при оформлении фасада здания детсада и благоустройстве территории нужно учесть мнение детей, их родителей и педагогов.

Открытие детского сада после капремонта запланировано к Дню шахтера, 30 августа. Запись детей в группы начнется 25 мая.

«Строительные и ремонтные работы в Кузбассе не прекращаются, несмотря на все серьезные вызовы. Мы не остановили ни одну значимую для региона стройку! Строительная отрасль остается одним из драйверов развития Кузбасса, поддерживает нашу экономику в условиях ограничительных мер из-за COVID-19», – подчеркнул губернатор.

Поездку в Междуреченск Сергей Цивилев начал с участия в памятных мероприятиях о погибших горняках при аварии на шахте «Распадская» в 2010 году, возложил цветы к Мемориалу Шахтерской Славы и Монументу Воинской Славы. 10 лет назад в начале мая на шахте произошла авария, которая унесла жизни 91 человека. Губернатор ранее посещал шахту и спускался в забой вместе с горняками «Распадской». Глава региона лично контролирует вопросы модернизации предприятия для обеспечения производственной безопасности, а также выполнение компанией всех социальных программ по помощи семьям горняков, погибших в авариях на производстве.

Сергей Цивилев посетил также открытую в Междуреченске современную модельную библиотеку. После модернизации обновленное учреждение открылось на базе МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система» (МИБС) 1 ноября 2019 года. Модернизация прошла благодаря победе в федеральном конкурсе по нацпроекту «Культура» — в рамках федерального проекта «Культурная среда» из федерального бюджета на модернизацию библиотеки были выделены 5 млн рублей. На эти средства приобрели новую современную функциональную мебель, компьютерную технику, 14 тысяч книг, сенсорный многофункциональный стол. В библиотеке в полном объеме заработала электронная запись читателей и электронная выдача книг на дом, появилась возможность воспользоваться бесплатным доступом к библиотеке электронных книг. На средства местного бюджета был выполнен капитальный ремонт помещений на сумму более 7 млн рублей.

Сегодня из-за профилактики коронавирусной инфекции библиотека работает в режиме онлайн. а странице учреждения в Инстаграм можно посмотреть спектакли театра кукол, специалисты библиотеки запустили тематические ролики «Расскажи о войне» к 75-летию Великой Победы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.