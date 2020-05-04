Режим повышенной готовности, введенный в Кузбассе с целью не допустить распространение новой коронавирусной инфекции, продлен до 11 мая. Об этом сегодня в своем обращении к жителям сообщил губернатор Сергей Цивилев.

«Режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11 мая включительно. В то же время, в соответствии с поручением президента, мы начнем разрабатывать стратегию постепенной отмены ограничительных мер. Это будет поэтапный процесс, и начать его мы сможем только после того, как число заболевших в Кузбассе начнет снижаться», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в Кузбассе вирус распространяется медленнее, чем в большинстве регионов России или в мире. «Сегодня в Кузбассе меньше всего заболевших на 100 тысяч населения в Сибири. Это говорит об эффективности принимаемых мер», — сказал Сергей Цивилев.

Он сообщил также, что правительство Кузбасса отладило механизм фактической реализации федеральных (президентских) мер поддержки семей с детьми и граждан, потерявших работу. «Эти люди уже начали получать выплаты. В течение двух недель помощь получат все, кому она полагается, за апрель и до конца месяца — за май», — сказал губернатор. Глава региона отметил, что правительство Кузбасса и он лично будут контролировать процесс выплат.

Сергей Цивилев рассказал о работе по выявлению людей, которые контактировали с заболевшими и могут быть носителями коронавируса, представляя опасность для окружающих. Эти люди обязаны в течение двух недель находиться дома в условиях изоляции. «Сейчас в Кузбассе под наблюдением врачей находятся более 10 тысяч человек. К сожалению, не все они соблюдают предписания врачей, многие выходят из дома и подвергают риску заражения своих родных, коллег, соседей, людей на улицах. Чтобы пресечь эти нарушения, мы готовимся к введению пропускного режима», — пояснил Сергей Цивилев. Он обратил внимание, что те, кто контактировал с заболевшими, не смогут получить пропуск в течение двух недель.

Глава региона сообщил, что система электронных пропусков уже работает в тестовом режиме. Он отметил, что получает от жителей области обращения с просьбами не вводить пропускной режим. «Некоторые воспринимают его как посягательство на свою свободу. И в обычной, рядовой ситуации такая реакция, конечно, была бы вполне разумной и оправданной. Но мы сейчас находимся в особых, исключительных условиях. Нам всем угрожает опасная болезнь, от которой уже умерли почти 250 тысяч человек. Я советовался с врачами, лучшими специалистами Кузбасса. Спрашивал, поддерживают ли они введение пропусков, справимся ли мы с эпидемией без этой меры. Ответ был ясным и четким: да, поддерживают. И нет, без пропусков мы не справимся. Поэтому пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации. Сейчас нужно думать о жизнях людей. Человеческая жизнь — это высшая ценность. Мы можем ее спасти, если найдем в себе силы потерпеть временные неудобства», — заявил Сергей Цивилев.

В распоряжении губернатора о продлении режима повышенной готовности отмечается, что в связи с празднованием Дня Победы допускается возложение цветов к памятникам, при условии соблюдения дистанции между людьми не менее 1,5 метра.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.