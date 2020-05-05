За прошедшие сутки в Кузбассе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 14 пациентов. Они изолированы, получают лечение.

К сожалению, один пациент — житель города Калтан, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19, скончался. В Кузбассе это уже четвертый больной с положительным результатом, который умер. Причиной смерти стал инсульт.

Трое пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 25 человек.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 151 больной коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9705 человек.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.