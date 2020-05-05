Празднование большого юбилея — 75-летия Победы — в этом году совпало с введением режима самоизоляции: парады, шествия и другие мероприятия были отменены или перенесены, а люди не могут покинуть свои дома и поздравить ветеранов лично. Но, несмотря на все ограничения, можно и нужно отметить 9 мая и поблагодарить настоящих героев нашей страны – ветеранов Великой Отечественной войны, сказать им спасибо за героизм и стойкость. Участвуйте в акции «Окна Победы»!

В ходе акции в период с 1 по 9 мая люди по всей стране будут украшать окна своих квартир и домов символами Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. «Окна Победы» станут одним из ключевых мероприятий Года памяти и славы, объявленного по указу президента России Владимира Путина.

А еще присоединяйтесь к шествию «Бессмертного полка» онлайн: 2020.polkrf.ru, а также поздравляйте ветеранов и публикуйте свои посты в сетях с хештегом #МыВсеРавноСкажемСпасибо.