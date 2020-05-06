Выпускные экзамены (ЕГЭ) в школах Кузбасса состоятся с 8 июня по 11 июля, выпускные вечера в регионе переносятся на более поздний срок из-за коронавирусной инфекции.

«Для всех одиннадцатиклассников выпускной вечер – это большое событие. В Кузбассе выпускные состоятся в традиционном формате, без всяких удаленных режимов, но не раньше августа», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 5 мая на заседании межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Заместитель губернатора по вопросам образования и науки Елена Пахомова уточнила, что точные сроки проведения выпускных балов будут известны после того, как Министерство просвещения РФ утвердит график экзаменов.

Уже определены резервные сроки написания итоговых сочинений – 84 выпускника сдадут их 25 мая. 18 мая будет организовано дистанционное собеседование для 320 девятиклассников Кузбасса. Первые экзамены по географии, литературе и информатике в форме ЕГЭ планируется провести 8 июня.

Напомним, для выпускников из малообеспеченных семей сохраняется единовременное социальное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого одиннадцатиклассника. Ежегодно данную меру поддержки получают до 1500 выпускников. Сейчас готовится инструкция для классных руководителей и социальных педагогов школ по сбору документов в электронном виде.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.