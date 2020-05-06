Новая региональная мера поддержки для компаний наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики начнет действовать в Кузбассе с 6 мая. Предприниматели могут обратиться за получением субсидии на возмещение затрат по выплате заработной платы сотрудникам, это поможет им сохранить свои трудовые коллективы.

«Важно, чтобы принятые меры поддержки бизнеса и работодателей эффективно работали. Главная цель — сохранить рабочие места и поддержать жителей. С апреля мы уже начали выплачивать увеличенное пособие по безработице гражданам, которые в период с 1 марта потеряли работу. С завтрашнего дня готовы выдавать субсидии на выплату зарплат сотрудникам», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на рабочей встрече со своим заместителем по экономическому развитию Константином Венгером.

Претендовать на субсидии могут компании из утвержденного правительством РФ перечня наиболее пострадавших отраслей экономики – это сфера общественного питания, туризм, торговля и др.

«Субсидия будет выплачиваться ежемесячно в размере 50 % МРОТ (7884,5 рублей) и компенсации затрат на уплату страховых взносов на каждого работника. Максимальный срок предоставления субсидии – 3 месяца», – пояснил Константин Венгер.

Обращаться за предоставлением субсидии работодателям необходимо в центры занятости населения во всех муниципальных образованиях Кузбасса. Получателями выплат могут стать только те компании, где издан внутренний приказ об объявлении простоя или нерабочих дней. Также обязательным условием является соблюдение всех требований санитарно-эпидемиологического и трудового законодательства и отсутствие у компании долгов по налогам и сборам.

Напомним, за счет федерального бюджета работники, уволенные после 1 марта и вставшие на учет в органах службы занятости, получают увеличенное пособие в размере 15 769 рублей. Кроме того, положена дополнительная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 3 тысячи рублей. Заявление на пособие можно подать в электронном виде на портале «Работа в России».

Продолжают действовать региональные меры финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Государственный фонд поддержки предпринимательства (Кемерово, ул. Красная, 4) предоставляет отсрочку платежей по основному долгу по действующим микрозаймам сроком до 6 месяцев, выступает поручителем по рефинансируемым кредитам банков без взимания комиссии. С 15 мая Фонд начнет выдавать льготные микрозаймы под 1 % на сумму до 500 тыс. рублей. Деньги можно будет направить на оплату аренды, охраны и коммунальных платежей и другие затраты, связанные с ведением бизнеса, при условии сохранения рабочих мест.

Для предпринимателей Кузбасса работает «горячая линия» (3842) 49-27-00, 58-15-01 по будням с 9:00 до 17:00. Специалисты готовы проконсультировать по всем мерам федеральной и региональной поддержки бизнеса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.